チャウヌ、兵役前に撮影したNetflix新ドラマのスチール公開！共演女優が絶賛「役にぴったり」 | RBB TODAY

女優パク・ウンビンが、兵役中のボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌに応援のメッセージを残した。

1月21日、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区コンラッド・ソウル3階のグランドボールルームでは、2026年にNetflixで配信予定の韓国作品を一挙に発表したイベント「Next on Netflix 2026コリア」が開催され、パク・ウンビンらが参加した。

パク・ウンビンとチャウヌは、第2四半期に公開予定のドラマ『ワンダーフールズ』で共演した。

同作は、終末論が勢力を増していた1999年、意外な事件で超能力を手に入れた町の悪党たちが、海城（ヘソン）市の平和を脅かすヴィランに対抗して戦う“超能力コミックアクションアドベンチャー”だ。

ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のユ・インシク監督が演出を、映画『エクストリーム・ジョブ』を脚色したホ・ダジュン作家が脚本を担当し、期待が高まっている。

パク・ウンビンは、「劇中の役を通じて、自堕落な姿をお見せすると思う。非常に世間知らずで、底なしに明るい姿をお見せする」として、「予測不可能なところから来る予測可能な面白さがあるという確信を持っている。基本的に可愛くて愛らしい役なので、たくさん愛してほしい。そして、どんな超能力を使うのか、楽しみにしていてほしい」と話した。

現在、共演者のチャウヌは兵役中であり、プロモーション活動には参加できないが、パク・ウンビンは、「ほかの俳優たちとは縁があったが、チャウヌさんとは初めて共演した。この役にこれほどぴったりな俳優はいるはずがないと思うほど、この作品に最善を尽くし、国防の義務を果たしに行った」と伝えた。

また、チャウヌについて、「どこにいても元気に過ごしていると思う。プロモーション活動を一緒にできたら良かったけれど、ウヌさんの分まで頑張ることにしたので、（兵役を無事終えて）故郷に錦を飾ってほしい。ウヌ、ファイト！」と応援した。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

◇パク・ウンビン プロフィール

1992年9月4日生まれ。子供服のモデルとして1996年にデビュー。同年、朝ドラマ『愛と離別』（原題）に出演して子役として演技者の道に進んだ。以降、『ホジュン～伝説の心医～』『恋のドキドキ・シェアハウス～青春時代～』『法廷プリンス－イ判サ判－』『ストーブリーグ』『ブラームスが好きですか？』『恋慕』など、出演作多数。2022年の大ヒットドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で自閉症スペクトラム症の主人公を熱演し、演技力と人気の二兎を得てトップ女優となった。

