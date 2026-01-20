aespa・カリナ、約70人のスタッフにダウン＆手紙をプレゼント！寒さを考慮したセンスが話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、カリナがスタッフ約70人に新年を記念したプレゼントを贈った。

最近、カリナはともに仕事をする所属事務所SMエンターテインメントのスタッフをはじめ、スタイリスト、ヘア・メイクアップアーティスト、警護チーム、公演運営チームと、約70人の関係者にプレゼントを渡したことが明らかになった。

カリナは、寒波のなかで働くスタッフのために、冬のアウターと気持ちのこもった手紙をプレゼントして、感謝の気持ちを伝えた。寒いなか、スタッフがさらに暖かい状態で仕事ができるように配慮したセンスのあるプレゼントが、人々を和ませている。

カリナが贈った冬のアウターは、現在自身がアンバサダーを務めるスポーツカジュアルファッションブランドのロング丈のダウンジャケットと伝えられた。

なお、カリナが所属するaespaは、来る1月31日～2月1日、みずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

