“芸能人世界6位の巨額脱税疑惑”チャウヌ、韓国トップの法律事務所が弁護へ…過去にNewJeans訴訟を担当 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、韓国屈指の法律事務所、法務法人世宗（セジョン）を選任し、国税庁の追徴金への対応に入った。

1月26日、ある韓国メディアの報道によると、チャウヌは世宗を選任し、国税庁の課税処分に対する法的手続きを準備している。

【写真】APEC会場で目撃された軍服姿のチャウヌ

先立って、世宗はガールズグループNewJeansの専属契約解約訴訟を担当した。

最近、チャウヌは脱税の疑いで国税庁から200億ウォン（約21億円）の追徴課税を通告された。芸能人の税金のうち歴代最高規模で、世界的に見ても中国の女優ファン・ビンビンやサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドなどに続き、6位に当たる金額だ。

（写真＝Fantagio）チャウヌ

ソウル地方国税庁調査4局は、チャウヌの母親が立ち上げた法人が所属事務所ファンタジオと業務委託契約を結んだが、実務を行っていないペーパーカンパニーだと判断した。

45％に達する所得税を減らすために法人を設立した上で、所得を分配し、個人の所得税率より20％ポイント低い法人税率を適用した便法であると見たのだ。

これに対し、チャウヌ側は課税適否審を申請しており、所属事務所側は「適法な手続きにより、積極的に疎明する予定」という立場を明らかにした。

なお、チャウヌは2025年7月に入隊し、軍楽隊の一員として服務中だ。除隊は2027年1月に予定されている。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

