ZEROBASEONE、スーツ姿の“新郎ビジュアル”公開！ウェディングパーティー風コンセプトに反響続々 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、ウェディングパーティーを思わせるコンセプトフォトを公開した。
ZEROBASEONEは1月25日、公式SNSを通じてスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』のコンセプトフォトを公開した。
公開された写真には、クラシックなブラック＆ホワイトのスーツを身にまとい、新郎のような雰囲気を漂わせたZEROBASEONEの姿が収められている。ブーケや花飾りなどのアイテムがウェディングパーティーを連想させるなか、花を手にした9人のメンバーは明るい雰囲気で、ZEROSE（ファンダム名）への思いを伝えた。
新アルバム『RE-FLOW』は、ZEROBASEONEが昨年9月にリリースした1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』以来、約5か月ぶりに披露する新作だ。デビューから現在までの2年6カ月間ひたむきに走り続けてきたZEROBASEONEが、時間の積み重ねの中で生まれた感情や瞬間を、音楽を通じて語る予定だ。
なお、ZEROBASEONEのスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』は、2月2日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。
（記事提供＝OSEN）
