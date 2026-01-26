ZEROBASEONE、スーツ姿の“新郎ビジュアル”公開！ウェディングパーティー風コンセプトに反響続々 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、ウェディングパーティーを思わせるコンセプトフォトを公開した。

ZEROBASEONEは1月25日、公式SNSを通じてスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』のコンセプトフォトを公開した。

【写真】ZB1、“純白スーツ”で魅せる圧倒的カリスマ

公開された写真には、クラシックなブラック＆ホワイトのスーツを身にまとい、新郎のような雰囲気を漂わせたZEROBASEONEの姿が収められている。ブーケや花飾りなどのアイテムがウェディングパーティーを連想させるなか、花を手にした9人のメンバーは明るい雰囲気で、ZEROSE（ファンダム名）への思いを伝えた。

（写真＝WAKEONE）

（写真＝WAKEONE）

新アルバム『RE-FLOW』は、ZEROBASEONEが昨年9月にリリースした1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』以来、約5か月ぶりに披露する新作だ。デビューから現在までの2年6カ月間ひたむきに走り続けてきたZEROBASEONEが、時間の積み重ねの中で生まれた感情や瞬間を、音楽を通じて語る予定だ。

なお、ZEROBASEONEのスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』は、2月2日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

