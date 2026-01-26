EXO、2年6カ月ぶり新アルバム『REVERXE』を海外メディアが絶賛！日本でもランキング1位の好成績 | RBB TODAY

EXOの8thフルアルバム『REVERXE』に対し、海外メディアからの高評価が相次いでいる。

今作は、2年6カ月ぶりに発表されたEXOのニューアルバムとして世界的な注目を集めている。

先にアメリカ経済誌『Forbes』が「2026年に最も期待されるK-POPカムバックの一つ」として挙げたほか、イギリスの音楽メディア『NME』が選ぶ「2026年に最も期待されるアルバム発売作」リストにも名を連ね、話題となった。

さらに『NME』はアルバム発売後、5点満点中4点の評価を付け、「EXOは常に、世界観やトラックの流れ、雰囲気が作り出す物語の中に存在してきた“アルバム型アーティスト”であり、今回のアルバムを通じてそのアイデンティティを確固たるものにしつつ、新たな可能性も鮮明に広げた」と紹介した。

また、アメリカの音楽・カルチャー専門メディア『tmrw Magazine』は、タイトル曲『Crown』について「EXOの自信と成熟を土台にした宣言のように響く。レガシーと継続性を自然につなぐEXOらしい楽曲であり、新たなチャプターの始まりを告げる曲だ」と評した。

さらに、イギリスの音楽・ファッションメディア『CLASH』は「EXOの8thフルアルバム『REVERXE』は“カムバック・ブロックバスター”だ」と定義し、新曲はもちろん、カムバックショーケースでメンバーが語った率直な言葉にも注目している。

EXOは『REVERXE』で、iTunesトップアルバムチャートにおいてナイジェリア、スペイン、オーストラリア、カナダなど11地域が追加され、全世界46地域で1位を獲得した。

中国のQQミュージックでは「トリプル・プラチナ」（売上額300万人民元超）認証を受け、デジタルアルバム販売チャートで1位を記録。さらに総合および韓国ミュージックビデオチャートでも1位を記録し、テンセントミュージック傘下の5つの音楽プラットフォーム統合K-POPチャートでは1位から9位までを独占した。また、KuGouミュージックのデジタルアルバム販売チャートでも1位に輝いている。

日本でもレコチョクのデイリーアルバムランキング1位、AWAのリアルタイム急上昇1位を獲得するなど、グローバルな人気を証明している。

