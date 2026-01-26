「どんな形でもそばにいる」2PM・ジュノ、誕生日ファンミを成功裏に終了！初披露の新曲にファン感動 | RBB TODAY

2PMのメンバーで俳優としても活躍するジュノが、誕生日記念ファンミーティングを成功裏に終えた。

ジュノは1月24日・25日の2日間、ソウル・高麗（コリョ）大学校ファジョン体育館で「2026 イ・ジュノ ファンミーティング『STUNNING US』」を開催し、ファンと会った。

『FLASHLIGHT』と『Nobody Else』で公演の幕を開けたジュノは、『Can I』『ALL DAY』『Ride Up』『Say Yes』など、多彩なムードを行き来するステージで会場を盛り上げ、ファンの熱い歓声を引き出した。

（写真＝O3 Collective）ジュノ

また、ジュノの輝く瞬間を振り返るさまざまなコーナーも展開された。ジュノは、自身の日常や出演作品の裏側などを掘り下げてファンの疑問を解消したほか、昨年多くの人気を集めたドラマ『テプン商事』と『CASHERO ～ヒーローは現金を持つ～』の名場面トーク、ジュノの魅力が詰まったチャレンジパレードまで、目が離せない構成でファンの心をつかんだ。

さらに、公演では1月26日にリリースを控えたシーズングリーティングソング『四季（Always）』を初披露し、特別感を加えた。ジュノ自身が作詞に参加しただけに、曲に込められた真心のメッセージがファンにまっすぐ届き、温かな感動を与えるとともに、発売への期待を一層高めた。

（写真＝O3 Collective）ジュノ

公演を成功裏に終えたジュノは「これからも作品で挨拶をするけれど、その合間にも会える時間が来てほしい」と語り、「そのような時間がいつ来るか分からないので、今回公開する『四季（Always）』も、その時間、その場所に一緒にいられなくても、いつも自分のことを思い出してほしいという気持ちで書いた曲だ」と思いを伝えた。

続けて「いつも約束しているように、どんな形でも皆さんのそばにいる。健康に気をつけて、幸せでいてほしい」と語り、「皆さんのおかげで本当に幸せな誕生日を過ごせたので、これからもずっと幸せでいてほしい」と、ファンへの愛情をにじませた。

ジュノは、公演名「STUNNING US」のように、ファンからの熱い祝福の中で誕生日を迎え、まぶしい新年の幕開けを飾った。作品のヒットを重ねるだけでなく、ステージや音楽活動でも精力的に歩み続け、揺るぎない人気を誇る彼が、今後どのような活躍を見せるのか注目が集まっている。

なお、ジュノの新曲『四季（Always）』は、1月26日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

