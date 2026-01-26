デビューならずの練習生たちが再始動か　『BOYS II PLANET』派生グループ構想浮上 | RBB TODAY

人気オーディション番組『BOYS II PLANET』に参加し、デビューが叶わなかった練習生たちによる新しいグループが検討されている。

1月26日、複数の韓国メディアは『BOYS II PLANET』に出演したチェ・リブ、カン・ウジン、チャン・ハヌムが参加するグループの始動が予定されていると報じた。

【写真】“男性同士”の恋愛リアリティに…『ボイプラ2』練習生

ただし、現時点では最終的に何人組となるのか、他に誰が合流するのかは未定とされている。

同グループのマネジメントは、FNCエンターテインメントが担当すると伝えられている。これについてこれについて同社の関係者は、「検討中」と短くコメントした。

（写真＝Mnet）チェ・リブ

（写真＝Mnet）カン・ウジン

（写真＝Mnet）チャン・ハヌム

アイドルのオーディション番組放送後、参加者が大きな人気を集め、複数の派生グループが誕生するケースは、これまでも見られてきた。

ZEROBASEONE（ゼロベースワン）を誕生させた『BOYS PLANET』では、EVNNE（イブン）が派生グループとして登場し、現在は正式なグループとして活動している。

こうした成功例があるなかで、今回の派生グループ構想にも注目が集まっている。

なお、『BOYS II PLANET』で最終デビューメンバーに選ばれたALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）は、1月12日に正式デビューを果たした。デビューアルバムが初動売上144万枚を記録したほか、デビュー初週に地上波3局の音楽番組で1位を総なめにするなど、音楽界に旋風を巻き起こしている。

