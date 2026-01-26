SEVENTEEN・ミンギュ、“濡れ髪”で放つ爽やかな色気にトキメキ…「心臓もたない」 | RBB TODAY

SEVENTEENのミンギュが、爽やかな色気でファンをときめかせた。

ミンギュは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット

公開された写真には、穏やかな日差しが差し込むプールサイドでくつろぐミンギュの姿が収められている。

ミンギュは、胸元までボタンを開けたシャツをラフに着こなし、余裕のある大人のムードを漂わせた。濡れた髪が無造作に頬にかかったアンニュイな姿が、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは「イケメンすぎる」「ずっと見ていたい」「心臓もたない」「本当にカッコいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンギュInstagram）

なお、ミンギュは現在、SEVENTEENのユニット「エスクプス×ミンギュ（C×M）」として、ライブパーティー「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を開催中。先日、韓国・仁川公演を成功裏に終えた彼らは、1月31日・2月1日に愛知・IGアリーナ、2月5日・6日に千葉・幕張メッセで「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN」を開催し、日本のファンと会う予定だ。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

