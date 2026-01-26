aespaの日本人メンバー・ジゼル、“地元”東京を満喫！TOHOシネマズやサバゲ―用品店を訪問【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、ジゼルが帰郷した。

去る1月25日、ジゼルは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「jimoto」という言葉とともに、家の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジゼルが少女時代を過ごした東京でのオフの日を捉えたものである。彼女は、東京にあるインターナショナルスクールに高校卒業まで通っていた。

写真のなかのジゼルは、すっぴんと思われる姿でラーメンを楽しんだり、焼き鳥を食べたり、映画館でポップコーンを購入したり、サバイバルゲーム用品のお店を訪問したりして、“地元”での時間を満喫した。

投稿を目にしたファンからは、「おかえり」「自分のペースで東京楽しめたようで良かった」「好き」といった反応が寄せられていた。

なお、ジゼルが所属するaespaは、来る1月31日・2月1日、みずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

