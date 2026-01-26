ジェジュン、韓国ファンコンで特別な誕生日に！20年以上ともにしてきた思い出を振り返る | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、ファンと特別な誕生日をともに過ごした。

去る1月24～25日、ジェジュンはソウル・慶熙（キョンヒ）大学平和の殿堂でファンコンサート「2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986” in Seoul」を成功裏に終えた。

【写真】ジェジュン＆ジュンス、日本で初ファンミ

「J-Party」は、毎年1月初めにファンとともに大切な思い出を作ろうという趣旨で企画されたジェジュンの誕生日パーティー兼ファンコンサートで、今年もやはり多様なステージと特別な時間で満たした。

特に、「Galaxy 1986」というタイトルで開催された今年の誕生日パーティーは、ジェジュンが生まれた年から取った公演であるだけに、彼の始まりと現在をともにしてきた幅広い世代のファンが集まり、深い意味を加えた。

ジェジュンは、東方神起の日本21stシングル『Keyword/Maze』に収録された、強烈なロックサウンドのソロ曲『Maze』でオープニングから会場の熱気を引き上げ、1stEPのリパッケージ盤『Y』の収録曲『Kiss B』、2ndフルアルバム『NO.X』の収録曲『All That Glitters』などのセットリストで、耳が喜ぶライブパフォーマンスを披露した。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）ジェジュン

それだけでなく、ジェジュンはファンが送った自身との思い出が捉えられた写真が見られるフォトパーティーコーナーを進行し、20年以上作ってきたさまざまな思い出を振り返った。この過程で、彼はファンの愛を改めて感じられる写真を見て、感動を隠すことができなかった。

公演終盤、ジェジュンはVCRを通じて、BABIES（ジェジュンのファンネーム）に気持ちを込めた手紙を送り、温かい雰囲気を加え、続けて、観客席から登場した後、アンコール曲のドラマ『ボスを守れ』のOST『I’ll Protect You』を熱唱し、さらに近くでファンと目を合わせた。

なお、「J-Party」のスタートを成功裏に終えたジェジュンは、来る1月31日にマカオ、2月8日に台湾、そしてフィリピン、日本、タイ、シンガポールでアジアツアーを継続する予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

■【写真】オール神戸ロケ！ジェジュン主演ホラー映画の場面写真公開

■【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然

■【写真】タトゥーも？ジェジュン、タンクトップ姿でギャップ炸裂