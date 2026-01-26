FUNKY MONKEY BΛBY'S×いきものがかり、「メジャーデビュー20周年記念対バンライブ」6月に開催決定！ | RBB TODAY

今年2026年にメジャーデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかりが、互いのメジャーデビュー20周年を記念して対バンライブを6月20日、21日に東京ガーデンシアターにて開催することが発表された。

2006年1月25日デビューのFUNKY MONKEY BΛBY'S、同3月15日デビューのいきものがかりは、プライベートでも親交があり、互いにしのぎを削り合い、お互いを意識しながら切磋琢磨してきた盟友として知られる。実はメジャーデビュー当時に四国のライブハウスを一緒に回って対バンイベントに出演していたという間柄だ。

当時はまだ互いのファンも少なく、駆け出し中だった2組。ライブハウスで出会ってから20年という節目を機に、二十歳（ハタチ）の記念として、そして20年間互いを支えてくれたファンへの感謝の気持ちを込め、J-POPの荒波を生き残ってきた盟友がタッグを組んで2マンでの対バンライブを開催する。

「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」

イベントタイトルは「FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束 ハタチまSHOW!!～」。タイトルはいきものがかりの吉岡聖恵が考案した。ファンモンといきものがかりらしい温かみのあるイベントロゴも公開された。

FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり

情報公開と共にオープンしたイベント特設サイトでは、20周年にかけて「二十歳の成人式」を意識した衣装に身を包んだ4名のスペシャルキービジュアルや、メンバーコメントが発表されている。

FUNKY MONKEY BΛBY'Sは「『あのとき、こうしてれば…』とか『この先、どうすれば…』とか。音楽の世界に“絶対”なんて言葉はなく、今でも何が正解なのか、右往左往しながら彷徨ってる日々です。それでも、断言できることがあります。『いきものがかりがいたから俺たちは頑張れた』これだけは、絶対にそうなんです。四国の小さなライブハウスで出会ってから20年。同期であり、ライバルでもあり、そして盟友です（ちなみに加藤と水野くんは誕生日一日違い）。密かにずっと願っていたツーマンライブ。ようやく夢を叶えるタイミングがきました。おそらく次は10年後です（笑）。是非とも遊びにきてください。」とコメントを寄せた。

一方、いきものがかりは「熱いこと（ときに暑苦しいこと）はファンキー加藤くんが叫びながら言ってくれるだろうし、楽しくて心地よい風はモン吉さんが素敵に吹かせてくれるはずだから、いきものがかりからとくに付け加えることはございません！ただひとつ言うのならば、出会ってから20年後も、大好きなファンモンの隣にいられるのは、とっても……いや、めちゃくちゃに嬉しいです！！あの日と同じように、全力でバカ真面目に、がんばろう！」と意気込みを語っている。

併せて公開されたメンバーの動画コメントでは、イベントに向けての企画の追加発表も示唆されている。その他詳細は特設サイトにて後日発表される予定だ。

現在、FUNKY MONKEY BΛBY'Sは20周年記念全国ツアー「FUNKY MONKEY BΛBY'S 20th anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」を開催中。いきものがかりは「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～」の開催を控えている。