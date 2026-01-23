「脱税の拠点」と指摘された実家のウナギ店で堂々と　“顔天才”チャウヌが撮った一枚に注目 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのチャウヌが国税庁から200億ウォン（約20億円）規模の追徴課税を受けたなか、“脱税の拠点”と指摘されている江華島のウナギ店で撮影された“認証ショット”が、あらためて注目を集めている。

チャウヌは2022年の秋夕（チュソク：旧暦8月15日）に、仁川・江華島のウナギ店を訪れた後、“認証ショット”を投稿した。

【写真】“顔天才”チャウヌ、素肌ジャケット

フード付きパーカーにバケットハット、マスク姿のチャウヌは、「楽しい秋夕を」とのコメントも添えていた。

この投稿は、当該ウナギ店が運営するSNSにも掲載された。当時の投稿では、「顔天才チャウヌ様がご来店くださいました。ウナギをおいしく召し上がり、直接投稿まで。よく訪れているのは秘密ではありません」といった文言とともに、チャウヌの投稿がリポストされていた。

チャウヌが訪れたこのウナギ店は、彼の両親が運営していた店舗で、テレビ番組でも紹介され、チャウヌ行きつけの店として知られていたこともある。

（画像＝オンラインコミュニティ）疑惑のウナギ店を訪れたチャウヌ

しかし国税庁の調査結果により、このウナギ店は単なる飲食店ではなく、チャウヌの母親チェ氏が設立した“ペーパーカンパニー”と疑われている法人Aの過去の所在地と同一であった事実が明らかとなり、論争が広がった。

チェ氏は2022年10月、マネジメント業を目的として法人を設立する際、所在地をこのウナギ店と同一の住所で登録していた。法人Aは2025年12月23日、ソウル論峴洞（ノンヒョンドン）のオフィスへ住所を移転し、当該飲食店は同年11月に清潭洞（チョンダムドン）へ拡張移転している。

なお、チャウヌは一連の騒動のなかでも兵役を続けている。除隊予定日は2027年1月27日だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。

