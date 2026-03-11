ILLIT、日本オリジナル曲『Almond Chocolate』が再び快挙！「オリコン週間ストリーミングランキング」でも累積再生数1億回突破 | RBB TODAY

ILLIT初の日本オリジナル『Almond Chocolate』が「オリコン週間ストリーミングランキング」でもストリーミング累計1億再生超えを記録した。

3月11日、オリコンによると、昨年2月14日にリリースされたILLITのJapan 1st Digital Single『Almond Chocolate』が3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（2026年3月16日付：集計期間2026年3月2日～3月8日）で、『Magnetic』に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破した。

オリコン調べによると、集計期間の2026年3月2日～3月8日で週間再生数124.8万回を記録。累積再生数は1億6.0万回となった。

『Almond Chocolate』はILLIT初の日本オリジナル曲。映画『顔だけじゃ好きになりません』（昨年3月公開）の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作されたことで注目を集めた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース当初からTikTokを中心としたバイラルとストリーミングヒットが後押しし、昨年末はTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』（12月30日）、『第76回NHK紅白歌合戦』（31日） など5つの主要音楽特番に出演。『Almond Chocolate』のパフォーマンスが再び注目を浴び、昨年2月のリリースに関わらず今年の年始までチャート首位に食い込むV字回復を見せた。

ILLITは今週より初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’」の幕を開ける。今月14日・15日のソウル公演に続き、日本では6月13日より、5都市11公演を開催する。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

