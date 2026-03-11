東京ドーム揺らしたRIIZE、日本人気拡大中！『All of You』がレコード協会「プラチナ」認定獲得 | RBB TODAY

RIIZEが、日本での圧倒的な人気を証明した。

3月10日、日本レコード協会によると、2月18日にリリースされたRIIZEの日本2ndシングル『All of You』が、2月時点で累積出荷枚数25万枚を突破し、ゴールドディスクの「プラチナ」認定を受けた。

RIIZEはシングルの発売に続き、“K-POPボーイズグループ史上最速”となる東京ドーム公演を3日間にわたって開催。タイトル曲『All of You』や収録曲『Flashlight』のステージを披露し、ファンを熱狂させた。また、オリコン「デイリーシングルランキング」で3度も1位を獲得するなど、話題性を保ち続けている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

さらにRIIZEは、4月からテレビ東京系列にて放送のTVアニメ「キルアオ」のエンディングテーマ『KILL SHOT』を担当することも決定。アニメの世界観を表現した楽曲でさらなる飛躍を予告しており、日本のファンの期待は最高潮に達している。

なお、RIIZEは3月6日～8日にソウル・KSPO DOMEで「2026 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］FINALE IN SEOUL」を開催し、全世界21地域で42万人を動員した初のワールドツアーを成功裏に終えた。今後は、3月14日（以下、現地時間）にアルゼンチン、15日にチリ、21日にブラジルで開催される「ロラパルーザ・サウスアメリカ（Lollapalooza South America）」のステージに立つ予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

