まい泉、節分恒例「恵方ヒレかつ巻き」が登場！2月3日限定で販売 | RBB TODAY

まい泉は節分恒例の商品「恵方ヒレかつ巻き」を2月3日限定で全国発売する。

同商品はヒレかつを太巻きにしたもの。やわらかなヒレかつを酢飯で巻いたシンプルな味わいで、甘めのソースと酢飯の程よい酸味が特徴となっている。ソースは基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に調合している。豚肉は手作業で筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐしたものを使用している。

価格は1本1,242円、ハーフ648円。全国のまい泉直営店全店および主要スーパーなどで販売する。天満屋岡山店では販売しない。