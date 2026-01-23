 まい泉、節分恒例「恵方ヒレかつ巻き」が登場！2月3日限定で販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

まい泉、節分恒例「恵方ヒレかつ巻き」が登場！2月3日限定で販売

ライフ グルメ
注目記事
恵方ヒレかつ巻き　（１本） 1,242円（税込）　（ハーフ）648円（税込）
  • 恵方ヒレかつ巻き　（１本） 1,242円（税込）　（ハーフ）648円（税込）

　まい泉は節分恒例の商品「恵方ヒレかつ巻き」を2月3日限定で全国発売する。

　同商品はヒレかつを太巻きにしたもの。やわらかなヒレかつを酢飯で巻いたシンプルな味わいで、甘めのソースと酢飯の程よい酸味が特徴となっている。ソースは基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に調合している。豚肉は手作業で筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐしたものを使用している。

　価格は1本1,242円、ハーフ648円。全国のまい泉直営店全店および主要スーパーなどで販売する。天満屋岡山店では販売しない。


東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

シニアの　減塩するからおいしいレシピ 別冊ＮＨＫきょうの料理
￥693
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top