森香澄「イケメンは苦手」本音告白。求めるのは“メンタル安定” | RBB TODAY

フリーアナウンサーで女優の森香澄が、1月21日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演し、意外な理想の男性のタイプを明かした。

番組内で、異性の理想が高すぎる？と質問を受けた森は、「×」の札を挙げ、「収入が高くないとダメそう、と言われることが多いんですけど、全く気にしないですね」と世間のイメージを否定した。

まず理想のタイプとして挙げたのが、「イケメンじゃない、ちょっと変わった人」。森は「イケメンは苦手」と率直に語り、イケメンは引く手あまたなため「信用できない」とその理由を説明した。さらに「私のことが好きな人が好き」と明かし、等身大の恋愛観をのぞかせた。

「変わった人」については、「芸人さんみたいにテクニック的に面白いということではなく、存在が面白い人」と説明。「とんでもないところで転ぶ人とか、ずっと見ていて飽きないから」と理由を明かし、意外にも世話を焼きたいタイプであることが分かった。

さらにもう一つの条件として挙げたのが、「メンタルが安定している人」。「私と付き合っていると、なぜかメンタルが不安定になっていく人が多くて」と打ち明け、「急に怒り出したり、泣き出したりする人が多くて疲れちゃって」と、これまでの恋愛を振り返った。

男性から高い支持を集める一方で、恋愛においては意外な苦労も明かした森。素顔の恋愛観が明らかになるトークとなった。



