韓国芸能界きっての“スポーツマニア”SHINee・ミンホ、愛用スポーツブランドのモデルに抜擢！ | RBB TODAY

SHINeeのミンホが、スポーツウェアブランド「DYNAFIT（ダイナフィット）」の専属モデルに抜擢された。

ミンホは、マラソンやトライアスロン、さらには室内フィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」まで制覇する、韓国芸能界を代表する“スポーツマニア”として知られている。

【写真】ミンホ、トライアスロン準備中にバキバキの筋肉公開

3月1日には、HYROX KOREAアンバサダーのホン・ボムソク選手と共に、台湾で開催された「HYROX TAIPEI」に出場。圧倒的な実力を見せつけ、見事1位に輝いた。

（写真＝DYNAFIT）ミンホ

DYNAFITはモデル起用の理由について、「限界を恐れずに絶えず努力し続ける情熱が、ブランドのアイデンティティと合致した」と説明した。

今回の2026年春夏シーズンキャンペーン映像は、ミンホのストイックなトレーニングルーティンをモチーフに制作された。映像の中でミンホは、自走式トレッドミルやローイングマシン、スキーエルゴなど、息が切れるほどの過酷な状況でも、“昨日の自分”を超えるためにトレーニングに打ち込む姿を披露している。

ブランドモデルに就任したミンホは、「DYNAFITの製品は、どんなに激しい動きをしても邪魔にならず、以前から愛用していたアイテムだった。運動だけに集中させてくれるDYNAFITと共に、新しいエネルギーを届けていきたい」とコメントした。

DYNAFIT関係者は「スポーツに対して誰よりも真剣なミンホとDYNAFITの技術力が融合し、強力なシナジーを生むと期待している」と語った。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

