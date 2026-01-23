モデル・村濱遥、初のフォトエッセイ発売決定！想い出の地を巡った撮り下ろし写真も収録 | RBB TODAY

4月1日、モデル・村濱遥のフォトエッセイ『遥かにささやく』（リットーミュージック）が発売される。

村濱はファッション誌『mer』のモデルを務め、Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」やAbsolute area「ノスタルジア」などのミュージックビデオにも出演。自身がプロデュースするアパレルブランド「unclip」も展開するなど、多方面で活躍している。

同作は村濱にとって初のフォトエッセイ集となり、最新の撮り下ろしカットを多数掲載。1万字を超えるロングインタビューでは、自身の生い立ちから30歳の目標までを語っている。

そのほか、想い出の地を巡った撮り下ろし写真や、最大の趣味であるゲームへの愛を綴った「出張版 ハマのゲーム。」、過去の未公開スナップフォトなどを収録。さらに、ブランド「unclip」のコレクションを振り返るフォトアーカイブや、愛犬・まろのカット、MVでも共演したAbsolute area・山口諒也とのスペシャル対談なども収められている。また、スペシャル付録として「まろステッカー」も付属する。

［Tシャツ］デザイン：2種類

定価：4,400円（本体4,000円＋税10%）／サイズ：S、M、L、XL ／ボディカラー：アイボリー、オートミール、ネイビー、チャコール

なお、一般発売に先駆け、リットーミュージックのECサイト「T-OD」では1月23日から2月23日まで先行予約販売を実施中だ。サイトでは書籍のほか、村濱本人と愛犬まろをモチーフにした2デザインのオリジナルTシャツも販売される。Tシャツはアイボリー、オートミール、ネイビー、チャコールの4色展開で、サイズはS、M、L、XLを用意。価格は4,400円で、送料は900円。お届けは4月1日より順次予定されている。