見た目は恵方巻き、中身はクレープ！群馬・富岡市の飲食店で「恵方巻きクレープ」販売！ | RBB TODAY

群馬県の一般社団法人富岡市観光協会は、市内7店舗と連携し、新感覚の「恵方巻クレープ」を限定販売するイベント「恵方巻クレープ in 富岡2026」を1月31日から2月8日まで開催する。

富岡クレープまつり2026

「恵方巻クレープ」は、節分の日に食べられる恵方巻に着想を得たグルメで、黒いクレープ生地などで具材を包み込んだ特別メニューだ。2回目となる今回は、市内7店舗がそれぞれの個性を活かしたオリジナルメニューを開発した。

食事処「御山亭」は「富岡紅茶といただく恵方巻クレープ」を販売する。群馬県産いちごと御山亭特製の珈琲こんにゃくを使用し、クレープ生地には竹炭を配合して恵方巻風の黒い生地を再現した。ラ・フランスが香る富岡の新名物「富岡紅茶」付きだ。

ビストロユジェーヌは「鬼パンクレープ～恵方巻き～」を販売する。鬼のパンツ柄をイメージしたデザインが特徴で、見た目でも楽しめる一品。セットは2種類で、「抹茶大納言ケーキ＆桜あん」と「ガトーショコラときな粉クリーム」を用意する。

ビストロユジェーヌ「鬼パンクレープ～恵方巻き～」税込1,000円

上州門前甘味処［taNu-cafe］たぬぅーカフェは「福呼ぶ鬼の角恵方クレープ～フレンチスタイル～」を販売する。富岡市産のやよいひめを使用し、マスカルポーネチーズホイップにコーヒーソースをかけたティラミス風味が楽しめる。

上州門前甘味処［taNu-cafe］たぬぅーカフェ「福呼ぶ鬼の角恵方クレープ～フレンチスタイル～」税込1,260円

古民家カフェ桑庵は「珈琲屋の恵方巻き珈琲ロール」を販売する。エスプレッソとカカオニブを使用した、大人の味わいが魅力の一品だ。

古民家カフェ桑庵「珈琲屋の恵方巻き珈琲ロール」1カットで税込1,000円(コーヒー付)、1本の場合2,500円(税込・要予約)

さらに今年は、イベントを盛り上げる新企画として、第1回「富岡クレープまつり」を2026年2月1日に開催する。富岡クレープの認定店が富岡商工会議所会館に会し、富岡の新しい食文化を多くの人に味わってもらう場を提供する。会場では恵方巻クレープや富岡クレープの販売のほか、キッチンカー出店、クレープづくり体験、アイドルコンビ「クレープシュゼッターズ」のステージ出演、富岡市公式マスコット「お富ちゃん」との記念撮影、T-fal製フレンチパンが当たる抽選会などを予定している。