胸キュン必須？IU×ビョン・ウソク、新ドラマ『パーフェクト・クラウン』スチールカット公開で期待感UP | RBB TODAY

IUとビョン・ウソクの共演で贈るラブストーリーが、放送前から熱い視線を集めている。

期待感が高まるなか、二人の相性抜群な姿を捉えたスチールカットが公開され、注目度が急上昇中だ。

【画像】IU＆ビョン・ウソク、すでに最強カップル？

4月10日より韓国MBCで放送がスタートする新ドラマ『パーフェクト・クラウン』は、21世紀の立憲君主制が続く大韓民国を舞台にした物語。すべてを手にしながらも「平民」という身分に葛藤する財閥令嬢と、王の息子でありながら何も手にすることができない孤独な王子の姿を描く、“運命開拓・身分打破ロマンス”だ。

劇中、IUは美貌と知性、卓越した経営能力を兼ね備えた財閥家の次女ソン・ヒジュを演じる。完璧に見える彼女だが、特権階級（両班）の権威が絶大な社会において、「平民で庶出（正妻以外の子）」という変えられない身分の壁に直面している。

対するビョン・ウソクが演じるのは、国民から絶大な支持を受けるイアン大君。端正なルックスと気品に溢れているが、王室の次男という立場ゆえに「目立たず、声を殺して」生きることを強いられ、自分を押し殺して過ごしている。

（写真提供＝MBC）『パーフェクト・クラウン』

そんな二人が突如として「結婚」を宣言したことで、国内には激震が走る。公開されたスチールカットには、王立学校時代の初々しい学生服姿から、財界と王室を代表する有力者として再会し、新婚夫婦へと変わっていくまでの軌跡が収められている。

「平民出身の財閥」と「王位継承権のない大君」。大きな身分差がある二人が、なぜ夫婦にならざるを得なかったのか。その必然的な理由と、徐々に距離を縮めていく二人のケミストリーから目が離せない。

ドラマ『パーフェクト・クラウン』は、4月10日21時40分に韓国で初放送。日本ではディズニープラスを通じて配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

■【写真】IU×ビョン・ウソク、キス3秒前!?

■【写真】「二次元超えてる」ビョン・ウソク、極限まで鍛え上げた肉体美

■【写真】IUの“キスマーク投稿”