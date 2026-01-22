 長濱ねる、女性誌『Ray』でかわいいから綺麗へ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

長濱ねる、女性誌『Ray』でかわいいから綺麗へ

エンタメ その他
注目記事
長濱ねる【写真：竹内みちまろ】
  • 長濱ねる【写真：竹内みちまろ】

　22日、女優・長濱ねるのスタッフ公式Xが更新され、長濱がカバーガールを務める女性ファッション誌『Ray』3・4月合併号（DONUTS）の発売を報告。表紙カットやオフショットが公開された。

　公開されたのは、同誌の表紙カットと誌面撮影時のオフショット。表紙カットでは、白いロゴTシャツにレース素材のアームカバーを合わせ、ピンクのキャミソールを重ね着したようなデザインのトップスに淡いブルーのワイドデニムをコーディネートした。足元はピンクのストラップサンダルでまとめ、カジュアルの中にフェミニンさを取り入れた春らしい装いで、可愛らしい姿を見せている。髪はふわりとカールを効かせ、柔和で可憐な印象の一枚となっている。

　また、襟付きの柄トップスを着用したカットでは、普段の可愛らしい印象とは一転。ストレートヘアを後ろで結び、クールな雰囲気を漂わせている。白いポロシャツ風トップスのカットでは、ヘアメイクの調整中にあどけない満面の笑みを浮かべており、リラックスした表情とのギャップも目を引く。

　投稿では「Ray本日発売です！ぜひ」とつづり、ファンへ向けて同誌を手に取るよう呼びかけている。この投稿にファンからは、「相変わらず綺麗です」「世界一美人のオフショット」「可愛いのに美人とか最強すぎ」「今日発売おめでとう。Ray絶対買います！」などの声が寄せられている。

※『Ray』3・4月合併号の表紙を飾っている長濱ねる（長濱ねるのスタッフ公式Xより）


長濱ねる、タイトなユニフォーム姿で初表紙！オファー時の心境は「いいのかな？と、恐縮な気持ち」 | RBB TODAY
画像
長濱ねるが初表紙を飾った『ar』1月号で、パジャマやワンピース姿を披露し、新たな魅力を発信した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/12/240891.html続きを読む »

長濱ねる、秋のノースリニットでアンニュイな表情 | RBB TODAY
画像
12日発売の雑誌『ar』10月号（主婦と生活社）に、元欅坂46の長濱ねるが登場。秋のニットコーデを纏い、魅惑的な姿を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/11/223021.html続きを読む »

Ray 2026年03月・04月合併号
￥660
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

たゆたう (角川文庫)
￥647
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top