長濱ねる、女性誌『Ray』でかわいいから綺麗へ | RBB TODAY

22日、女優・長濱ねるのスタッフ公式Xが更新され、長濱がカバーガールを務める女性ファッション誌『Ray』3・4月合併号（DONUTS）の発売を報告。表紙カットやオフショットが公開された。

公開されたのは、同誌の表紙カットと誌面撮影時のオフショット。表紙カットでは、白いロゴTシャツにレース素材のアームカバーを合わせ、ピンクのキャミソールを重ね着したようなデザインのトップスに淡いブルーのワイドデニムをコーディネートした。足元はピンクのストラップサンダルでまとめ、カジュアルの中にフェミニンさを取り入れた春らしい装いで、可愛らしい姿を見せている。髪はふわりとカールを効かせ、柔和で可憐な印象の一枚となっている。

また、襟付きの柄トップスを着用したカットでは、普段の可愛らしい印象とは一転。ストレートヘアを後ろで結び、クールな雰囲気を漂わせている。白いポロシャツ風トップスのカットでは、ヘアメイクの調整中にあどけない満面の笑みを浮かべており、リラックスした表情とのギャップも目を引く。

投稿では「Ray本日発売です！ぜひ」とつづり、ファンへ向けて同誌を手に取るよう呼びかけている。この投稿にファンからは、「相変わらず綺麗です」「世界一美人のオフショット」「可愛いのに美人とか最強すぎ」「今日発売おめでとう。Ray絶対買います！」などの声が寄せられている。

※『Ray』3・4月合併号の表紙を飾っている長濱ねる（長濱ねるのスタッフ公式Xより）