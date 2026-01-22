ロッテ「チョコパイ」がケーキになって登場！パリパリ食感の「紗々ミルクレープ」も | RBB TODAY

銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ(4号)」と「紗々ミルクレープ」を、30日から期間限定で全国の生ケーキ取扱店で販売する。

ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ(4号)」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場する。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティング。さらに今年は、上面に苺とブルーベリーをトッピングして登場。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりと、コク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキだ。

ケーキになったチョコパイ（4号）（税込2,916円）

また、銀座コージーコーナーの「ミルクレープ」とロッテのチョコレート「紗々」がコラボレーションした「紗々ミルクレープ」も登場。ココアクレープと生クリーム入りホイップクリームを重ねて、パリパリチョコを4層にサンド。上面は2種のソースで細い線が幾重にも重なる「紗々」をイメージして仕上げた。「紗々」の繊細な見た目や、ほどける口どけ、チョコレートのパリパリ食感が楽しめる。

紗々ミルクレープ（税込594円）

「ケーキになったチョコパイ(4号)」は、価格が税込2,916円で、1月30日から2月28日頃まで販売される。「紗々ミルクレープ」は、価格が税込594円で、1月30日から4月23日頃まで販売される。

北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。また、店舗により発売日が異なる場合や、取り扱いしていない場合がある。