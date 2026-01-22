 バーガーキング、サイドメニュー2個で250円引き！23日から1週間限定で実施 | RBB TODAY
バーガーキング、サイドメニュー2個で250円引き！23日から1週間限定で実施

　バーガーキングは、23日から29日までの1週間限定で、各日14時から人気サイドメニュー「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の対象3種類から異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ33%オフ250円引きの500円で提供するキャンペーンを開催する。

　組み合わせは対象3種類から異なる2種類で、価格は最大積上げ価格750円のところ33%オフ（250円引き）の500円となる。

　対象商品は、ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げた「チキンナゲット 5ピース」、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みが特徴の「オニオンリング」、フレンチフライに、11種類のスパイスとビーフ100%ひき肉を使用した本格チリビーンズソースとコクのあるチーズソースを合わせた「チリチーズフライ」の3種類だ。この3種類から異なる2種類を選ぶと500円で楽しめる。

　「チリチーズフライ」に使用しているチーズソースには辛み成分が含まれている。「チキンナゲット 5ピース」のソースは40円で1つ追加できる。

　一部店舗では取り扱っていない。店舗により販売時間帯が異なる。デリバリーでは承っていない。店舗の状況により販売を一時中断する場合がある。バーガーキング東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では同キャンペーンを実施していない。


