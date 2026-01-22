 FRUITS ZIPPER、フレッシュなスーツを着こなし！新CMで個性豊かな“褒められ顔”披露 | RBB TODAY
FRUITS ZIPPER、フレッシュなスーツを着こなし！新CMで個性豊かな“褒められ顔”披露

　はるやま商事は、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用した新TVCM「ニクキュー篇」を23日から順次放映開始する。

　CMには、FRUITS ZIPPERの7人が全身「褒められスーツ」を着用し、メンバーカラーの「ニクキュー手袋」を装着して登場。頭には手書きアニメーションの猫耳がぴょこんと生え、メンバーが「ほ！」「め！」「ら！」「れ！」「セ！」「ッ！」「ト！」とバトンのように声をつなぎながら、それぞれの個性あふれる“褒められ顔”を次々と披露する。

　さらに7人が画面中央に“キューッと”集まって密着し、フレッシャーズ応援価格の29,900円（税込）を、キュートな「ニクキュー（＝29,900）」ポーズで表現。スーツから靴まで全身が揃う「褒められセット」の魅力を、弾ける笑顔と息の合ったパフォーマンスで伝える内容だ。

　放映開始に合わせ、はるやま商事は2026年4月に入学式や入社を迎えるフレッシャーズに向け、「はるやま褒められセット」を29,900円（税込）で発売する。メンズスーツ、レディススーツともに、頭から足まで“褒められ仕様”のアイテムが揃うお得なセットとなっている。

　セットは、メンズが9点（通常合計56,716円相当）、レディスが6点（通常合計47,707円相当）で展開。さらに、裾直しが4年間無償でできる「お直しサポートパス」も付属する。

　放送地域は、青森、秋田、静岡、新潟、福井、宮城、大阪、岡山、香川、広島、山口、鳥取、島根、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の22地域で、1月23日から順次放映開始となる。

　また、CM連動企画として「はるやまの褒められプレゼントキャンペーン」も実施。対象商品を購入すると、JTBトラベルギフト10万円分やAmazonギフトカードなどが抽選で合計105名に当たる。期間は2026年1月23日から3月31日まで。

※はるやま TVCM「フレッシャーズ　ニクキュー」篇15秒（はるやま公式YouTubeより）


FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、来年2月にソロ公演決定！紅白歌合戦の舞台「NHKホール」で開催 | RBB TODAY
画像
櫻井優衣のソロメジャーデビュー記念ライブが2026年2月18日にNHKホールで開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/09/240691.html続きを読む »

FRUITS ZIPPER、“初”の韓国公演に期待高まる！アジアツアーがいよいよフィナーレ | RBB TODAY
画像
日本の人気ガールズグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の“初”韓国公演が、ついに2日後に迫った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/27/240159.html続きを読む »

《アルファ村上》

関連ニュース

