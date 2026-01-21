人気YouTuber・いけちゃん、インド渡航動画で炎上......現地メディア＆SNSユーザーから批判 | RBB TODAY

人気YouTuber・いけちゃんが1月17日に公開した動画が、インドの現地メディアや視聴者などから「差別的だ」として批判を受けている。

発端となったのは、いけちゃんが自身のYouTubeチャンネルに投稿した「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！ 機内はインド人だらけです...」と題した動画。動画内では、インドへの渡航にエア・インディアを利用し、同社の評判や過去の事故に触れながら、機内の様子や食事などをレポートしていた。

インドの現地メディアは、当該動画のサムネイルに過去の事故を連想させる文言が掲載されていた点について、「無神経で人種差別的だ」などと批判。Xでも現地のSNSユーザーから「日本人からこんなレベルの差別をされるとは思わなかった」「インドやインド人に先入観を持っている」といった趣旨の声が上がった。

これを受け、いけちゃんは19日にXで「特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」と投稿し釈明。サムネイルはその後変更された。

一連の反応を受け、Xでは「インドの方々に向けて正式に謝罪した方が良いと思います」「ごめんなさいとsorryを言ったほうがいい」「インドの人たちが怒っているのに無視はまずい」などのコメントも寄せられている。

※『評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内からもうインドの空気感！！』（いけちゃん公式YouTubeより）