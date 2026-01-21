TBSラジオ、『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』2月7日放送決定......進行は元TBSアナ・堀井美香 | RBB TODAY

2月7日13時より、1日に肺がんで亡くなったキャスターの久米宏さんの追悼番組として『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』（TBSラジオ）が放送される。
久米さんはTBSアナウンサーとして『永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO』の中継リポーターを務めたのち、『久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO』や『久米宏 ラジオなんですけど』でパーソナリティを担当した。 同番組では、久米さんがラジオで何を話し、伝えてきたのかを振り返るほか、リスナーからのメッセージを交えながら、TBSラジオに残る貴重な音源を届ける。進行は、同番組で久米のパートナーを務めた堀井美香が担当する。
フリーアナウンサー・久米宏さん、肺がんで死去 | RBB TODAY
久米宏さんが肺がんで81歳で死去。長年テレビで活躍し、最後まで「らしさ」を貫いた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/13/242223.html
黒柳徹子、久米宏さんを追悼「『ザ・ベストテン』以来、本当の親友だった」 | RBB TODAY
黒柳徹子は久米宏と『ザ・ベストテン』以来の親友で、亡くなったことを悲しみ、今も会いたいと願っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/13/242224.html