TBSラジオ、『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』2月7日放送決定......進行は元TBSアナ・堀井美香 | RBB TODAY

2月7日13時より、1日に肺がんで亡くなったキャスターの久米宏さんの追悼番組として『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』（TBSラジオ）が放送される。

久米さんはTBSアナウンサーとして『永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO』の中継リポーターを務めたのち、『久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO』や『久米宏 ラジオなんですけど』でパーソナリティを担当した。 同番組では、久米さんがラジオで何を話し、伝えてきたのかを振り返るほか、リスナーからのメッセージを交えながら、TBSラジオに残る貴重な音源を届ける。進行は、同番組で久米のパートナーを務めた堀井美香が担当する。