BTS・JIMIN、絵画のような美しさで魅了！少年のような遊び心と儚さに惚れ惚れ「全部良すぎて」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JIMINが絵画のような美しさを披露した。

1月21日、JIMINは自身のインスタグラムを更新。

【写真】JIMIN、ベッドに寝そべり色気爆発

キャプションには、みかんの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ファッション誌『VOGUE KOREA』2月号の撮影の裏側を捉えたものである。JIMINは同誌に3年ぶりに登場した。

（写真＝JIMIN Instagram）

写真のなかのJIMINは、ラグジュアリーブランド「Dior（ディオール）」の2026年春夏コレクションのアイテムを着用している。カラフルな色味が際立つルックの数々は、少年のような遊び心と儚さとともに、気品溢れる姿を際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「ぜ～～んぶ良すぎて」「アンニュイなジミンちゃんも素敵」「愛おしすぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、JIMINが所属するBTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【画像】JIMIN、ライブ配信で放送事故!? 「なんで透けてるの？」

■【写真】JIMIN、日本人女性タレントと密着2SHOT

■【写真】JIMIN、はだけシャツから“タトゥー”チラリ