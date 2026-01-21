SEVENTEEN、4月に韓国でアンコール公演開催決定！ワールドツアーの開幕場所でフィナーレ飾る | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENが、韓国でのアンコールコンサートでワールドツアーのフィナーレを飾る。

1月21日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、来る4月4～5日、SEVENTEENは仁川（インチョン）アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR ［NEW＿］ ENCORE」を開催する。

公演はオンラインでも生中継され、世界中のCARAT（SEVENTEENのファンネーム）の爆発的な反応が予想される。

この日公開されたポスターは、たくさんの観客に囲まれたSEVENTEENの姿を盛り込んでおり、感動的だ。客席を見つめながら歌うメンバーたちと、彼らを輝かせるペンライトの波で「チームSEVENTEEN（TEAM SVT）」ならではの強い絆が感じられる。

アンコールコンサートが開催される仁川アシアド主競技場は、今回のワールドツアーのスタート地点であったため、さらに意味深い。SEVENTEENは、2025年9月にこの場所を皮切りに、香港とアメリカ5都市、日本4大ドームでワールドツアーを開催し、“公演のプロ”の真価を発揮した。

なお、SEVENTEENはアンコール公演に先立ち、2～3月にアジア4都市の大型スタジアムを回る。

彼らは、2月28日と3月1日に香港のカイタック・スタジアムで再び公演を行った後、シンガポール・ナショナルスタジアム（3月7日）、タイのスパチャラサイ国立競技場（3月14～15日）、フィリピン・スポーツ・スタジアム（3月21日）でファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

