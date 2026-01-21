ネット上の誹謗中傷に苦しみ25歳で“極端な選択”…韓国女性歌手との別れから19年 | RBB TODAY

歌手のU;Nee（本名ホ・ユン）さんがこの世を去って19年が過ぎた。

1月21日はU;Neeさんの19回忌だ。

【写真】“韓国の倖田來未”と称されたU;Neeさん

U;Neeさんは2007年1月21日、自らの手で人生を終えた。1981年5月3日生まれ、25歳だった。彼女は生前、ネット上の誹謗中傷に苦しみ、うつ病を発症していたという。

まだ10代だった頃、ドラマ『新世代レポート 大人達は知らない』（96）で芸能界デビューしたU;Neeさん。以降もドラマ『龍の涙』（96～98）、『王と妃」（98）、映画『ボーン・トゥ・キル』（96）、『セブンティーン』（98）などに出演している。

その後、2003年には1stアルバム『U;Nee Code』で歌手デビュー。収録曲の『Go』は、DJ OZMAの楽曲『超！』の原曲でもある。2006年にはシングル『One』で日本デビューもしており、ある日本メディアは彼女のことを“韓国の倖田來未”と表現していた。

しかし、悪質な誹謗中傷によって心身は限界に達する。U;Neeさんが亡くなったあと、彼女の母親は「内省的な性格だが、そう見えないように傷を内側に抑え込んでいたようだ。強いふりをして頑張ろうとしたが耐えられなかった。良い子だ。悪く言わないでほしい」と述べていた。

U;Neeさん

彼女の死は当時、芸能人に向けられる誹謗中傷の深刻さを社会に強く印象づけ、健全なインターネット文化を育てる必要性を訴える警鐘となった。しかし、19年が経った現在も同様の問題は繰り返されている。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

■【写真】整形失敗で“うつ病”を患った過去も…多くの人に愛された韓国女優が急逝

■整形手術の副作用で苦しんだ「扇風機おばさん」、7周忌 死因は未だに不明のまま

■【写真】突然この世を去った韓国トップ女優の娘が「母親にそっくり」と話題…悲劇から13年の歳月過ぎる