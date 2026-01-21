滑って転んで大ケガ→手術、オフシーズンのケガ相次ぐ韓国人選手に送りたいレジェンドの“金言” | RBB TODAY

「野球以外のことでケガをするようではプロの資格はない」

現役時代、“朝鮮の4番打者”と呼ばれたイ・デホ（44）が、1月14日に行われた新人オリエンテーションで口にした言葉だ。

「自分はスキー場に行ったこともない。一度ケガをすれば大きなケガになるから」と、レジェンドらしい自己管理の哲学で、集まった130人の新人たちの目を輝かせた。

その言葉の余韻が消えないうちに、メジャーリーガーのキム・ハソン（30＝アトランタ・ブレーブス）と、ロッテ・ジャイアンツの後輩であるキム・ウォンジュン（32）に、青天の霹靂のようなニュースが飛び込んできた。

まず、ブレーブスによると、キム・ハソンは1月第3週、韓国滞在中に凍結した路面で転倒し、右手中指の腱を断裂したため、アメリカで手術を受けたという。復帰は早くても5～6月とみられている。

（写真提供＝OSEN）キム・ハソン

FA再挑戦を見据え、いわば背水の陣で1年2000万ドルという条件でブレーブスに残留したが、不運は続いた。チーム内で3番目に高い年俸を与えた球団は急きょ、内野のバックアップ要員としてホルヘ・マテオを獲得。さらに100万ドルを支払うことになった。

ダメージを受けたのはブレーブスだけではない。WBC代表にとっても、遊撃手の主力が一人欠けることになった。

何より痛いのは、キム・ハソン自身がメジャーリーグでのキャリアの重要な局面において、自らの不注意で大きな代償を払うことになった点だ。

一方、キム・ウォンジュンは年末、交通事故による負傷でロッテ・ジャイアンツの台湾・台南で行われる1次春季キャンプのメンバーから外れた。後続車に追突され、車が全損になるほどの事故だったという。右肋骨の微細骨折と診断されたが、不幸中の幸いで重傷には至らなかった。本人はキャンプ途中からの合流を望んでいるが、球団は無理をさせない方針で、2月20日から始まる日本・宮崎での2次キャンプからの合流を見込んでいる。

キム・ウォンジュンはFA契約で4年総額54億ウォン（44億ウォン＋インセンティブ10億ウォン）の初年度だった昨季、53試合に登板して4勝3敗、32セーブ、防御率2.67とクローザーとしての役割を果たした。しかし、惜しくもポストシーズン進出を逃したことから、今季こそと意気込んでいただけに、キャンプ前から大きな不安材料を抱えることになった。

思いがけないオフシーズンの事故は、所属チームに迷惑をかけるだけでなく、何より自身のキャリアを壊しかねない。

（写真提供＝OSEN）キム・ウォンジュン

アスリートにとって肉体は財産だ。言い訳は通用しない。偶然ですら責任を負わなければならない。オフシーズンの日常生活の一つ一つまで細心の注意を払うこと、それ自体が努力であり、すべてのプロ選手が長く活躍するための条件でもある。

「自分で満足する努力は努力じゃない。周囲が止めるほどでなければ、本当の努力とは言えない」

2026年KBOリーグの新たなシーズンを迎える新人たちの胸に深く刻まれた、イ・デホの言葉だ。ベテランたちも今一度、反芻すべきではないだろうか。

