Stray Kids・ヒョンジン、デニムオンデニムで爽やかに登場！愛らしい装飾も付けフランスに出国【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのヒョンジンが、フランスに出国した。

1月20日、ヒョンジンはパリで開催されるファッションブランド「DIOR HOMME」のコレクションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した。

彼はデニムルックをスタイリッシュに着こなし、ストライプのネクタイとクローバーの可愛らしい装飾をポイントとして加えた。ファンや報道陣にクールに挨拶をする様子も印象的だ。

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは、1月22日にフランスのチャリティーイベント「Le Gala des Pièces jaunes」に出演し、ステージを披露する予定だ。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

