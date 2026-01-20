顔を覆ってもオーラ全開…BIGBANG・G-DRAGON、唯一無二のファッションセンスで空港に降臨 | RBB TODAY

BIGBANGのG-DRAGONが、寒さにも負けない唯一無二の空港ファッションを披露した。

1月20日、G-DRAGONはフランス・パリでのスケジュールに参加するため、仁川国際空港から出国した。

【写真】G-DRAGON、唯一無二のセンス光る空港ファッション

この日、G-DRAGONは顔の大部分を覆う厚手のマフラーにデニム素材のキャップ、コートまで重ねた“完全防寒”スタイルで空港に登場したが、彼のファッションセンスは隠しきれなかった。

G-DRAGONは、ホワイトのステッチラインが入ったブラックのロングコートに、鮮やかな色合いが目を引くチェックのマフラーを合わせ、保温性とスタイルを同時に叶えた。グラフィックデザインのキャップがアクセントを加え、落ち着いたブラックルックに遊び心をプラスしている。

ボトムスにはチェック柄のスラックスを合わせてクラシックな雰囲気を演出。足首が少し見える丈感から赤い靴下がのぞき、さりげないカラーアクセントも忘れなかった。手にはブラックのトートバッグを持ち、余裕のある足取りで出国ゲートへ向かう姿は、「空港がランウェイ」という言葉を実感させる。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

顔を覆うように巻いたマフラーにキャップ、マスクまで重ねたスタイルにもかかわらず、全体のシルエットとカラーの組み合わせだけでもG-DRAGON特有の存在感を放った。

彼のスタイリングを見たネットユーザーからは「完全防寒でもファッションセンスは隠せない」「マフラーまでルックの一部みたいに演出するのがさすが」「真冬でも空港ファッションと言えばG-DRAGON」などの反応が寄せられ、熱い関心を集めている。

なお、G-DRAGONは2月6日から8日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで自身初となるファンミーティング「2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] IN SEOUL」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

