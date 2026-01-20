SHINee・オンユ、初のソロワールドツアー完走！北米公演を終えソウルでアンコールへ | RBB TODAY

SHINeeのオンユ（ONEW）が、アジア、南米、ヨーロッパに続き、北米まで巡るソロワールドツアーを成功させた。

オンユは1月18日（現地時間）、アメリカ・アトランタでワールドツアー「2025 ONEW WORLD TOUR ‘ONEW THE LIVE : PERCENT (%)’」（以下「ONEW THE LIVE」）を開催し、大盛況のうちに公演を終えた。

「ONEW THE LIVE」は、オンユの歌声と“ライブ”を全面に押し出したブランド公演であり、今回がデビュー後初となるソロワールドツアーとなる。アジアを皮切りに南米、ヨーロッパ、北米へと広がる大規模なツアーを通じて、オンユはソロアーティストとしての存在感をさらに確かなものにした。

今回のツアーでは、『All Day』『Maestro』『beat drum』『ANIMALS』『Yay』など、ソロの代表曲を網羅したセットリストでファンと熱く呼吸を合わせた。

オンユならではの爽やかな歌声でオールライブを披露し、会場では大合唱が巻き起こるなど熱気は最高潮に。ステージ上のパフォーマンスはもちろん、現地の言葉で積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿も印象的で、ファンとの絆をより一層深めた。

北米ツアーを成功裏に終えたオンユは、「『ONEW THE LIVE』は、世界中の“チング”（ファン名）の皆さんにさまざまなライブステージをお見せしたくて企画した公演です。遠い国・韓国、そしてその中にいるオンユという人を応援してくださって、本当にありがとうございます。いつどこにいてもベストを尽くして歌います」と感想を語った。

なお、オンユは1月31日と2月1日、ソウル・松坡（ソンパ）区のオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナで、「2025-26 ONEW WORLD TOUR ‘ONEW THE LIVE : PERCENT (%)’ ENCORE」を開催する。 ワールドツアーのフィナーレを飾るアンコール公演では、ファンの愛によって“100％”を完成させたオンユの姿がそのまま届けられる見込みだ。

オンユはこれまでのソウル公演とは異なる選曲とステージ構成で、新たな魅力を披露する意気込みを見せている。

