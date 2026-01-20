韓国発の“男性同士の恋愛リアリティ”に元JYP練習生の日本人が出演！『ボイプラ2』『虹プロ2』で活躍 | RBB TODAY

日本人練習生が男性同士の恋愛リアリティ番組に出演する。

韓国配信サービス「Wavve」の恋愛リアリティ『ボクらの恋愛シェアハウス』シーズン4に、日本人練習生のタイチが出演すると、複数の韓国メディアが報じている。

【写真】タイチ出演の男性同士の恋愛リアリティ

同番組は、韓国で初めて性的マイノリティの恋愛を真正面から描いた作品で、2022年にシーズン1が初公開されると大きな社会的反響を呼んだ。最新話が配信されるたびにWavveのバラエティ部門で1位を記録したほか、アメリカ、日本、カナダ、メキシコ、タイ、インドネシア、フィリピンなど海外でも人気を集めた。

今回のシーズン4では、「本当の感情の物語」という原点をさらに深く掘り下げ、より魅力的な男性たちが繰り広げる激しい恋の駆け引きと、刺激度の高い感情のうねりを描き出す予定だという。

（写真＝Mnet）『BOYS II PLANET』出演時のタイチ

出演が決まったタイチは、JYPエンターテインメントの元練習生で、『Nizi Project Season 2』にも出演。昨年参加した『BOYS II PLANET』では、最終順位33位で脱落している。

■「ゲイとして誇り」韓国男性アイドル初のカミングアウト JUST B・ベインが心境を告白

■【写真】バイセクシャル告白のK-POPアイドル、韓国ではどんな苦悩にさらされるのか

■【画像】韓国初のレズビアン恋愛番組に出演者トラブル…過去の“過激配信”と男性交際疑惑が波紋→謝罪へ