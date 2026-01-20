にんにくの香りが食欲そそる！モスバーガー、「ガーリックトマトのとり竜田バーガー」28日に新発売 | RBB TODAY

モスバーガーは、1月28日から「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」を期間限定で新発売する。同時に「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」も期間限定で販売する。

モスバーガー

今年はガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」を新発売する。とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズを合わせた。にんにくはみじん切りやピューレなどさまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで香りや旨みが楽しめる。

同時に、「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」も発売する。鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を抑えながら黒糖の甘みと和風だれの旨みを楽しめる商品だ。レモンを絞りながら食べることで、味の変化を楽しめる。

「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー ～くし切りレモン添え～」470円（税込）

価格は「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」が490円（税込）、「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」が470円（税込）。販売期間は1月28日から3月中旬まで。一部店舗を除く全国のモスバーガー店舗で販売する。