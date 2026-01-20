 NCT・ジャニー、迫力満点の“上腕二頭筋”を披露！ユニフォーム姿で魅力全開「ギャップにやられた…」 | RBB TODAY
NCT・ジャニー、迫力満点の“上腕二頭筋”を披露！ユニフォーム姿で魅力全開「ギャップにやられた…」

NCT・ジャニー、迫力満点の"上腕二頭筋"を披露！ユニフォーム姿で魅力全開「ギャップにやられた…」
  • NCT・ジャニー、迫力満点の“上腕二頭筋”を披露！ユニフォーム姿で魅力全開「ギャップにやられた…」

NCTのジャニーが、鍛え上げた肉体美でファンを魅了した。

ジャニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、「upupup」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ジャニー、鍛え上げられた肉体美

公開された写真には、バスケットボールのユニフォームを着たジャニーの姿が収められている。

特に目を引くのは、タンクトップからのぞくたくましい腕の筋肉だ。鍛え上げられた肩から腕にかけてのラインは迫力満点で、ファンを釘付けにした。一方で、ふと見せる優しい笑顔や余裕のある表情が、力強いフィジカルとの“ギャップ”を生み、さらに魅力を増している。

ジャニー
（写真＝ジャニーInstagram）

投稿を見たファンからは「上腕二頭筋えぐい」「カッコよすぎる」「笑顔かわいい」「ギャップにやられた…」などのコメントが寄せられている。

なお、ジャニーが所属するNCT 127は、2026年1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

《スポーツソウル日本版》

