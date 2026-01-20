北川景子、声優・宮野真守と約3年ぶりに新CMで共演！声色を変幻自在に操る宮野に驚き | RBB TODAY

20日、女優の北川景子と声優の宮野真守を起用した東京海上日動火災保険「トータルアシスト自動車保険」の新テレビCM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇が全国で放映開始された。

東京海上日動 自動車保険 新 CM「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇

同CMは「お客様に選ばれ続けて、自動車保険売上No.1」というコンセプトにちなみ、北川が各界のスペシャリストをゲストに招き、そのゲストがトップであり続ける理由をひもとくシリーズの第2弾だ。今回は北川と声優として活躍する宮野が約3年ぶりの共演となった。撮影現場では、約3年前のドラマで共演して以来となる二人が「お久しぶりです！」とお互いに手を振りながら笑顔で声を掛け合い、再会を喜んだ。

同CMの注目ポイントの一つは、宮野が変幻自在に声色を変えるシーン。「かわいい少年の声」と「渋いおじいさんの声」を瞬時に演じ分け、北川が思わず「すごい！」と声を上げた。カットがかかった後もさまざまな声で演じ、「自由自在に声を変えられます！スイッチを入れる感じです」という宮野に、北川は興味津々の様子だった。

「どうやって声を変えられているんですか？」という質問に、「（声を）鼻に当てると少年の声になるんです」と実演しながら声の出し方をレクチャーするなど、サービス精神旺盛な宮野だった。

さらにCMの中で、北川からのリクエストで「富士山」を演じることになった宮野。北川は本番で初めて聞いた宮野の渾身の“富士山の声”に、思わず笑ってしまうも一発OK！ その後も別アングルから何度も「富士山」を演じるが、ミュージカル風、歌舞伎風や悪者風…と毎度違う「富士山」を演じる宮野に、北川も「次はどんな富士山が来るの？」と楽しんでいた様子だった。

最終的には、宮野が富士山のポーズをするだけで北川が堪えきれずに笑ってしまい、宮野が「まだ演じていないんですけど…」と困惑しながらも鋭いツッコミを入れると、現場も笑いに包まれた。北川の笑顔と声優のスペシャリストである宮野のユニークな演技で、現場は終始活気と笑いに満ちたあたたかな雰囲気で撮影を終えた。

撮影後のインタビューで北川は、約3年ぶりの共演となる宮野について「声で二役を演じられるシーンがありましたが、短い尺で声色をパッと変えたところがまさにプロの技で驚きました。ご一緒していてとても楽しかったです」とコメント。宮野も「少し期間が空いてからの再会でしたが、撮影中ずっと笑い合っているほど、楽しく過ごさせていただきました」と語った。

北川は最近の1番の「ご褒美」について、「子ども達が寝た後の1人の時間をすごく大切にしています。この時間は絶対に甘いものを食べるという習慣があって『今日は何を食べよう』と考えながら、子どもを寝かした後、お茶を淹れてお菓子を食べるんです。その時間が、自分にとって1日頑張ったご褒美になっています」と明かした。

宮野は「僕にとって仕事を頑張った時のご褒美は焼肉なんですよ。元々身体づくりをしているのもあり、お肉を摂ることを大事にしていて…そんな中、先日美味しい焼肉に連れて行ってもらったのが最高のご褒美で、幸せな時間でした」と語った。

