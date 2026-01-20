BLACKPINKのペンライトが…娘が大のK-POPファンと公言のメローニ首相、今回の訪韓でも注目集まる | RBB TODAY

イタリアのジョルジャ・メローニ首相と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領による首脳会談が行われた。

先端技術や防衛産業分野などに関する協力強化が合意された一方で、思わぬ形で注目を集めたワンシーンがあった。

【写真】高市総理と李大統領が握手

メローニ首相は18日、ソウル空港を通じて韓国に入国した。韓国の伝統儀仗隊による歓迎を受ける公式の場面のなかで、娘のジネーヴラさんがBLACKPINKのペンライトを手にしていた場面が注目を集めている。

メローニ首相が娘のK-POP愛に言及したのは、今回が初めてではない。

（画像＝オンラインコミュニティ）

昨年9月、ニューヨークで開かれた国連総会の場で李在明大統領と初めて会談した際にも、「9歳の娘が熱狂的なK-POPファンで、韓国文化全般に大きな関心を持っている」と自ら語っていた。

さらに昨年8月には、イタリア・ミラノで開催されたBLACKPINKのコンサートを、娘とともに観覧したことも知られている。

今回の訪韓でも、その“K-POP愛”が垣間見える形となった。

メローニ首相は李在明大統領との首脳会談の席で、「ご存じの通り、私の娘はK-POPファンです」と改めて言及し、自然な形で韓国カルチャーを話題にした。外交的な社交辞令ではなく、すでに日常に溶け込んだ文化としてのK-POPが、会話のきっかけになったと言える。

（写真提供＝青瓦台）1月19日、記念撮影をしている李大統領とメローニ首相

ジネーヴラさんはこれまでも、メローニ首相の海外公式日程にたびたび同行してきた。昨年6月にカナダで開かれたG7首脳会議、そして今回のアジア訪問中の日本訪問にも同席している。

ただ、今回の訪韓のようにK-POPの象徴的アイテムを前面に出した姿は、ひときわ強い印象を残すものとなった。

■【写真】「オーマイガー、合成？」とBTSメンバー本人も反応 韓国大統領が投稿した話題の“ツーショット”、真相とは

■李在明大統領に「いいね」していた…ソン・ヘギョの“政治的な立場”が話題、独立運動家を広める活動なども

■【画像】尹錫悦（ユン・ソンニョル）の妻が犯罪者のように逃走…数々の疑惑に韓国国民も憤慨