「おばあさんの匂いがしないのか？」悪口はね返す53歳ミナの爆裂肉体！17歳下夫も惚れた若々しさ | RBB TODAY

歌手ミナの肉体が話題だ。

50代とは思えない完璧なスタイルと引き締まったボディラインに、改めて注目が集まっている。

ミナは1月18日、自身のインスタグラムを更新し、「ほぼ3週間ぶりかな？ポールダンスをしたついでにジムまで」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、ポールダンススタジオとジムでトレーニングに励むミナの姿が収められており、変わらぬ“健康美”を存分にアピールしている。

ブラックのシースルークロップドトップスにタイトなショートパンツを合わせた彼女は、無駄のないウエストラインと、くっきりと浮かび上がる腹筋を披露。ポールダンスで鍛え上げられた柔軟性としなやかさを兼ね備えた筋肉は、ミナの健康的な魅力を一層際立たせている。

続くジムでの写真でも、その存在感は際立っていた。キャップを深くかぶり、ウエイトトレーニングに集中する姿からはストイックさが伝わり、ボリューム感のある上半身と対照的なシャープなフェイスラインが、53歳とは思えない若々しい美貌を印象づけている。

（写真＝ミナInstagram）

2018年、17歳年下の歌手リュ・フィリップと結婚して話題を集めたミナ。当時、「（ミナから）おばあさんの匂いがしないのか」といったコメントがユーチューブに寄せられたが、リュ・フィリップは「ミナさんからは美しい花の香りがする」と答え、注目を集めたこともあった。

◇ミナ プロフィール

1972年12月1日生まれ、本名シン・ミナ。1993年に広告モデルとしてデビュー。2002年の日韓ワールドカップ時、赤いTシャツを着て韓国代表を熱烈に応援する姿がメディアを通じて注目され、“ミス・ワールドカップ”、“応援ビーナス”と話題に。その勢いで同年、『Answer The Phone』を発表して歌手デビューした。2018年8月、17歳年下の歌手リュ・フィリップと結婚して大きな話題となった。

