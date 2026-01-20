体のラインがくっきり…韓国人気チア、大胆チャイナドレス姿に変身でファン魅了「衝撃的なビジュアル」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、ソ・ヒョンスクの大胆な衣装姿が話題だ。

ソ・ヒョンスクは最近、インスタグラムを更新。「チーパオ（チャイナドレス）がぎこちない！」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

【写真】ソ・ヒョンスク、純白水着の大胆ボリューム

公開された写真には、ワインレッドのチャイナドレスに身を包んだソ・ヒョンスクが、花柄のデザインが入った扇子風の小物を手に微笑んでいる。体のラインに沿ったシルエットは女性らしい美しさを一層引き立たせ、思わず二度見するような健康的なプロポーションが印象的だ。

スリットからはスラリと伸びる美脚ものぞかせ、華やかな魅力を醸したソ・ヒョンスク。彼女の投稿には、「チーパオ、めちゃくちゃ魅力的です！」「お似合いすぎる」「衝撃的なビジュアル…」「ゴッド・ヒョンスク」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

ソ・ヒョンスクは1994年4月22日生まれの31歳で、2014年からチアガールとしての活動を始めた。金髪のショートカットをトレードマークとし、過去には表紙を飾った男性誌が完売を記録したこともある。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、Vリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、男子ハンドボールHリーグの仁川都市公社、台湾男子プロバスケの台湾ビールレオパーズでチアガールを務めている。

■【写真】ソ・ヒョンスク、水着姿の大胆寝そべり

■【写真】ソ・ヒョンスク、男性誌で見せたド迫力ボディ

■【写真】ソ・ヒョンスク、“見えそう”な前開けラッシュガード