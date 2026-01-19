NHK『未解決事件』でストーカー殺人を特集......「どうすれば防げるのか」生放送で掘り下げる | RBB TODAY

24日よる10時から、ストーカー犯罪の実態に迫る特集番組『未解決事件 File.12 ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか』（NHK総合）が生放送される。

番組では、ストーカー規制法が制定されて以降も繰り返される悲劇の背景にある警察対応の問題を検証する。1999年に埼玉県桶川市で21歳の女子大学生が警察のずさんな対応の末に殺害された「桶川ストーカー殺人事件」をきっかけに2000年にストーカー規制法が制定され、対策が強化されてきた。しかし去年、川崎市で元交際相手からのストーカー行為を繰り返し警察に相談していた20歳の女性が遺体で発見されるなど、痛ましい事件は今も後を絶たない。

ストーカー犯罪がほかと異なる特徴は、その多くが事前に警察への相談や通報が寄せられているなど「兆候がつかめる」という点だ。それにもかかわらずなぜ防ぐことができないのか。

2016年、東京・小金井市で音楽活動をしていた冨田真由は、ライブ会場で待ち伏せしていた「ファン」を名乗る男から刃物で襲われ一時重体となった 。冨田は男からつきまといやSNSでの嫌がらせなどのストーカー行為を繰り返されていた。30か所以上を刺され、今も重い後遺症とPTSDに苦しんでいる。

冨田は「犯人が『死ね、死ね』と言いながら自分を刺している光景を覚えている。被害が終わることはなく、私にとって今も事件は未解決です」と語る。10年の歳月を経ても消えない事件の記憶と今も続く恐怖について、和久田麻由子アナウンサーが話を聞いた。

去年4月、川崎市の住宅で、約4か月前から行方不明になっていた岡崎彩咲陽さん（20歳）が遺体で見つかった。殺人などの疑いで元交際相手が逮捕されたが、岡崎は行方不明になる直前、何度も警察に電話をかけ、助けを求めていた。しかし、警察は岡崎の電話に「危険性・切迫性はない」として適切な対応を怠っていた。事前の相談状況から「すでに解決済み」という先入観を持っていたという。

神奈川県警が公表した検証報告書では、2人が「復縁した」と伝えてきたことが切迫性の過小評価につながったとされたが、今回、親族への取材で岡崎が元交際相手から被害届の取り下げを強要されていたとみられることがわかった。被害者が、元交際相手によるストーカー行為だけでなく、ずさんな警察対応によっても追い詰められていった過程を明らかにする。

同番組では視聴者からの情報や意見も生放送中リアルタイムで募集する。ストーカー被害者や遺族、急増する相談に対応する警察の最前線、「加害者」の更生プログラムに取り組む医療機関の現場も取材。スタジオに専門家を招き、どうすれば事件を防げるのか、生放送で徹底的に掘り下げる。