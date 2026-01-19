18歳年下の日本人妻と結婚した韓国俳優、“BTSメンバー似”と話題の息子が1歳に！誕生日ショット公開 | RBB TODAY

俳優シム・ヒョンタクと、18歳年下の日本人妻サヤさんの息子・ハルくんが、1歳の誕生日を迎えた。

サヤさんは1月19日、自身のSNSに「ハル、1歳の誕生日おめでとう。パパとキンパ（愛犬）と一緒に誕生日パーティー」というコメントとともに、写真を投稿した。

【画像】「“BTSメンバー”に似てる」シム・ヒョンタクの息子

公開された写真には、1歳の誕生日を迎えたハルくんを中心に、シム・ヒョンタクと愛犬キンパが一緒に過ごす、和やかなパーティーの様子が収められている。

特にハルくんは、華やかなシルバーのパーティーカーテンと「HBD（Happy Birthday）」の風船の前で、とんがり帽子をかぶり、スプーンをくわえた愛らしい姿を披露し、視線を奪った。

サヤさんがかぶせた帽子を身につけ、いたずらっぽい表情を見せたり、両腕を高く上げて歓声を上げるような姿を見せたりと、見る人まで笑顔にさせる。

（写真＝サヤさんInstagram）

“息子バカ”ぶりをのぞかせるシム・ヒョンタクの姿も捉えられた。シム・ヒョンタクは、1歳の誕生日ケーキの前で数字の「1」を指しながら満足げな表情を浮かべ、“息子オタク”へと完全に変身した一面を見せた。

布団の中で無邪気に笑うハルくんのクローズアップ写真では、父と母それぞれの魅力をそのまま受け継いだような整ったビジュアルが際立っている。

（写真＝サヤさんInstagram）ハル君

サヤさんは「これからもたくさん笑って、元気に育とうね」という愛情あふれるメッセージとともに、「トルチャンチ（1歳の誕生日会）も無事に終わり、『スーパーマンが帰ってきた』でお会いしましょう」と付け加えた。KBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』を通じて、誕生日会の裏側や育児の日常を公開することを予告している。

なお、シム・ヒョンタクとサヤさんは18歳差という年齢差を乗り越えて2023年に結婚し、2025年1月にはハルくん誕生のニュースを伝え、多くの祝福を受けた。

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。

