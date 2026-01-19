JAEJOONG（ジェジュン）主演ホラー『神社　悪魔のささやき』　場面写真＆ムビチケカード第2弾特典が解禁 | RBB TODAY

JAEJOONG（ジェジュン）主演ホラー『神社 悪魔のささやき』より、場面写真とムビチケカード第2弾特典が解禁となった。

本作は神戸の廃神社で大学生たちが次々と“神隠し”のように失踪する事件をきっかけに、韓国からやって来た祈祷師（ムーダン）ミョンジンが調査に乗り出し、“悪しき存在”の正体に迫っていくというシャーマニズム・ホラー。

JAEJOONGが生まれながらに祈祷師となる宿命を負いながら、消えない過去の影に囚われる主人公ミョンジンを演じている。メガホンを取るのは、『658km、陽子の旅』『#マンホール』などを手がけた熊切和嘉監督。本作は第28回富川国際ファンタスティック映画祭「マッドマックス」部門にも出品され、オール神戸ロケという点でも大きな話題を呼んだ。

共演にはコン・ソンハ、コ・ユンジュン、木野花らが名を連ね、作品世界に確かな厚みを与えている。韓国のシャーマニズム的視点と、日本の風土と文化が交差する、新感覚のホラーが誕生した。

今回解禁となったのは、廃神社で忽然と姿を消したユミ（演コン・ソンハ）の妹ヒジョンや学生たちの行方を、シャーマンの力を使って調査する祈祷師・ミョンジンを中心に、祈りや儀式、異変の気配を捉えた場面写真だ。必死な表情で祈りを捧げる牧師・ハンジュ（演コ・ユンジュン）や、ユミや学生たちを見守る大家・佐藤（演・木野花）の姿に加え、廃神社へと向かう学生たち、神具に溢れた部屋、禍々しい儀式が執り行われる瞬間など、“神隠し”事件の真相の行方が気になる不穏なカット8点が揃っている。

熊切監督は「本当に全てがピッタリだった」と、本作の物語と、外来文化や多様な宗教が流入してきた港町・神戸というロケーションの親和性について語っている。神戸でのオールロケによって、信仰や異文化が交錯する土地の空気感が作品世界と深く結びつき、本作ならではの異質な情緒と張り詰めた熱量を、場面写真からも感じ取ることができる。

また、ムビチケカード第2弾特典「カレンダーカード2026」が1月23日より発売決定。表面はJAEJOONG本人から提供された、本作撮影中の裏側を切り取ったメイキング写真が採用され、裏面は2026年のカレンダーとして活用できるスペシャルなB6サイズのカードとなっている。

『神社 悪魔のささやき』ハ、2026年2月6日（金）より、新宿バルト9ほか全国公開。

配給：クロックワークス

(C) 2025, MYSTERY PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED.

