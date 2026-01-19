BTS・V、兵役中にリリースした楽曲『Winter Ahead』がSpotifyで6億回再生突破！367日連続チャートインの快挙 | RBB TODAY

BTSのVが、世界最大の音楽プラットフォームSpotifyで大記録を打ち立てた。

Vと歌手パク・ヒョシンのコラボデジタルシングル『Winter Ahead（with Park Hyoshin）』が、Spotifyで累計6億回再生を突破。Spotifyのグローバルチャートに367日連続チャートインというロングラン記録を更新中だ。

『Winter Ahead』は、Vが軍服務中だった2024年11月29日にリリースされた楽曲で、プロモーション活動が行えない状況にもかかわらず、米ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」へのランクインをはじめ、「Holiday Digital Song Sales」で1位、「Holiday Top 100」では62位に初登場するなど、存在感を示した。

（画像＝BIGHIT MUSIC）『Winter Ahead』MV

Vは米ビルボード「Holiday Top 100」に『Christmas Tree』『White Christmas』『Winter Ahead』の3曲をチャートインさせた唯一のK-POPアーティストだ。また「Holiday Digital Song Sales」においても、3曲すべてで1位を獲得し、K-POPアーティストとして初の快挙を達成した。

『Winter Ahead』は英オフィシャルチャートにもランクインし、「Singles Downloads」「Singles Sales」にそれぞれ1位、2位で初登場し、圧倒的な音源パワーを証明した。

米ビルボードは『Winter Ahead』を「今シーズン最高の冬ソング27選（The 27 Best Winter Songs for the Season）」に選出。またビルボード選定の「2024年ファンが1番好きな楽曲」で1位に輝き、大衆的な人気を証明した。

美しい映像美とVの繊細な演技が際立つMVは、フランス・パリ郊外の大邸宅およびヴェルサイユ地域で撮影された。これを記念し、Vのファンはヴェルサイユ宮殿・トリアノン庭園の公式遺産支援プログラム「トリアノンベンチ養子縁組（Adopt a bench in the Estate of Trianon）」を通じて、Vの名前を刻んだベンチを設置した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

