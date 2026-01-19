「最高にクール！」MAMAMOO・ムンビョル、東京公演後の“HIP”な余韻ショットにファン歓喜【PHOTO】 | RBB TODAY

MAMAMOOのムンビョルが、コンサート後の“HIP”な余韻をファンに伝えた。

ムンビョルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「TOKYO2 ありがとうございました」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ムンビョル、スポーティーなスタイル披露

公開された写真は、1月17日・18日に東京・豊洲PITで開催された「Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TOKYO」のバックステージで撮影されたオフショットだ。公演直後の熱気が感じられる投稿に、ファンの視線が集まった。

ムンビョルは、スポーティーなトップスにダメージデニムを合わせた“HIP”なスタイリングで、カリスマあふれる存在感を放っている。太めのヘアバンドで個性をプラスし、クールさの中に遊び心も感じさせるムンビョルならではのムードを完成させた。

（写真＝ムンビョルInstagram）

投稿を見たファンからは「最高にクール！」「東京の夜が似合う」「公演後でこの完成度…」「ムンビョルにしか出せないムード」などのコメントが寄せられている。

東京公演を成功裏に終えたムンビョルは、今後、1月24日に台北、2月7日に香港へと続くコンサートツアーを通じて、グローバルファンとの交流をさらに広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

