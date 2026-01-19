30歳になったBTS・V、新たな表現に挑む　フォトブック『TYPE 非』をリリース | RBB TODAY

BTSのVがフォトブックを通じて、新たな表現に挑む。

Vは1月19日、フォトブック『TYPE 非』をリリースした。2024年に発表された『TYPE 1』に続く2作目だ。

前作が飾らない自然体の日常を収めた作品であったのに対し、今回は形式やジャンルの境界を行き来する「非固定性」を捉えている。

Vは本作の企画段階から撮影全般に至るまで自ら参加し、独自の感性を高密度に表現した。全278ページで構成され、20のチャプターがひとつの流れのようにつながっている。

各チャプターにおける多様なコンセプトと演出は、単一の枠には収まらない「アーティストV」の多面的な姿を浮かび上がらせる。メインポスターに収められた深い眼差しと感性的な雰囲気は、フォトブックへの期待感を一層高めている。

フォトブック刊行を記念したオフライン展示「V TYPE 非：ON-SITE IN SEOUL」も開催される。

展示ゾーンやメディアアートゾーンなどで構成され、来場者はフォトブックの流れに沿って移動しながら、作品を視覚的かつ立体的に体験できる。会場限定で鑑賞できる未公開写真や映像も公開される予定である。展示は1月20日から2月1日まで、ソウル中（チュン）区のフリーズ・ハウス・ソウル（Frieze House Seoul）で行われる。

なお、Vが所属するBTSは、3月20日に5枚目のフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

