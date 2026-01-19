『ボイプラ2』発のALPHA DRIVE ONE、デビュー初日に“ミリオンセラー”達成！初動144万枚突破の快挙 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビューアルバムで“ミリオンセラー”を達成した。

1月19日、ハントチャートによると、ALPHA DRIVE ONE（ALD1）の1stミニアルバム『EUPHORIA』は、発売から1週間（1月12日～18日）で累計144万1270枚の売上を記録した。

1stミニアルバム『EUPHORIA』は、リリース当日に販売枚数113万枚を突破し、“怪物新人”としての底力を証明した。さらに初動（発売から1週間の売上）144万枚以上を達成し、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動売上で2位にランクインする大記録を打ち立てた。

さらに、タイトル曲『FREAK ALARM』はリリース直後、Bugsチャート1位をはじめ、日本のLINE MUSIC「K-POP TOP100」、楽天ミュージック「リアルタイムランキング」、日本iTunes「K-POPトップソング」などで1位を獲得し、グローバルチャートでも存在感を放った。

また、『FREAK ALARM』のMVは公開直後から急速な再生回数の伸びを見せ、累計再生数は6000万回に迫る勢いを見せている。強烈なパフォーマンスと中毒性のあるメロディ、完成度の高い映像美で世界中のファンから熱い反響を呼び、圧倒的なグローバル人気を改めて証明した。

1月12日に『EUPHORIA』で正式デビューを果たしたALPHA DRIVE ONEは、デビューと同時に韓国国内外のK-POPファンから大きな注目を集めている。音楽番組はもちろん、バラエティ、ラジオなど多彩なコンテンツで精力的な活動を展開し、新人とは思えない存在感を発揮しながら、勢いそのままに快進撃を続けている。

なお、“2026年最初のデビューグループ”として注目を集めるALPHA DRIVE ONEは、今後も活発な活動を続けていく予定だ。

