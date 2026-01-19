タトゥーに飲酒運転3回の“やんちゃ自慢”…韓国のアラ還有名シェフ、犯罪歴を自ら暴露で炎上 | RBB TODAY

これが間もなく還暦を迎える人物の行動なのか。

韓国の有名シェフ、イム・ソングン（58）が注目を集めている。

【写真】58歳の元俳優シェフが死去

イム・ソングンは1月18日、自身のYouTubeチャンネルで「料理、そして飲酒」というタイトルの動画を公開した。ここでイム・ソングンは「酒が好きなせいで、過ちを犯した。10年で3回ほど飲酒運転をした」と自ら明かした。

さらに「隠したい気持ちもあるが、後になって何かが起きれば、多くの方がまた傷つく」とし、「私は確かに間違いを犯した。言い逃れはしたくない」と強調した。また、飲酒運転によって「刑事罰を受けて免許が取り消されたが、その後取り直した」とも語ったほか、直近の摘発時期については「5、6年前」と付け加えている。

イム・ソングンはNetflixの人気コンテンツ『白と黒のスプーン ～料理階級戦争～』シーズン2に出演し、一躍人気シェフとなった。個性的なキャラクターと独特の料理の秘訣で親しまれていただけに、ファンやネットユーザーの失望は大きかった。ファンからは「すべての番組から自ら降板しろ」「3回も引っかかったなら、どれだけ他にもやっていたのか」など、冷ややかな反応が目立つ。

その“やんちゃ自慢”に加え、ネット上ではイム・ソングンの体に刻まれたタトゥーにも注目が集まっており、その意味や人物像をめぐる疑問がさらに膨らんでいる。腕や首元からタトゥーの一部が露出している姿を受け、上半身全体にも刻まれているのではないか、という見方も出ている。

（写真＝オンラインコミュニティ）タトゥーを指摘する投稿

論争が拡大すると、イム・ソングンは18日に直筆の謝罪文を公開したが、炎上はすぐには収まりそうにない。

■【写真】58歳の元俳優シェフが死去

■二股に横領、コネ就職…『白と黒のスプーン』出演のスターシェフに浮上した疑惑

■『白と黒のスプーン』出演のビビンバ大王、過去の違法営業を告白