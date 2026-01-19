ENHYPEN、圧倒的な人気を証明！新AL『THE SIN：VANISH』が発売3日で週間チャート1位に | RBB TODAY

ENHYPENが、“アルバム強者”としての底力を見せつけた。

1月19日、韓国のHANTEOチャートによると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』が週間アルバムチャート（集計期間：1月12日～18日）で1位を獲得した。

同アルバムは1月16日の発売当日に165万枚以上を売り上げ、わずか3日分の集計だけで首位に輝いた。

さらに『THE SIN：VANISH』は、「ワールドワイドiTunesアルバム」チャートでも1位に直行。ブラジル、インド、トルコなど10の国と地域でiTunes「トップアルバム」1位を記録し、計52の国・地域のチャートにもランクインした。日本でもLINE MUSICの日間「アルバムTOP100」（1月17日付）で首位を獲得するなど、世界各地で存在感を示している。

タイトル曲『Knife』も勢いに乗っている。同曲はLINE MUSICの日間「ソングTOP100」（1月17日付）で前日から60ランクアップし、8位にランクイン。さらに、40の国・地域のユーチューブ「人気急上昇音楽」チャート（1月18日付）にも名を連ねた。

『THE SIN：VANISH』は、人間とヴァンパイアが共存する世界を舞台に、愛のために禁忌を破り逃避行に出る恋人たちの物語を描いた作品だ。タイトル曲『Knife』では、どんな脅威にも屈せず立ち向かうという強い意志を表現。鋭いシンセサウンドと「It’s a Knife」という中毒性の高いサビが印象的で、グローバルリスナーの心を掴んだ。

また、新アルバムのヴァンパイア叙事をより深く楽しめるイベントも用意されている。ENHYPENは大韓赤十字社とタッグを組み、献血キャンペーンを実施。25日まで、献血の家3カ所（新村センター、江南駅センター、聖水センター）およびソウル各地の献血バスで献血を完了した人に、ENHYPENが用意した特別記念品が贈られる。

さらに21日から27日までの1週間、新世界百貨店・江南店の地下1階特設イベント会場では、「ENHYPEN『THE SIN：VANISH』POP-UP STORE」を開催される。実物のアルバムや公式グッズが販売されるほか、新アルバムのコンセプトを立体的に体験できる空間として展開される予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

