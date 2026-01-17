秋山成勲の娘サランちゃん、東京ドームでBLACKPINKメンバーと対面！スタイルの良さに視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIHOの娘サランちゃんが、ガールズグループBLACKPINKのコンサートを観覧し、目を引いた。

1月17日、サランちゃんは自身のSNSに「BLACKPINKお姉さんたちのコンサートに行ってきたよ」という文章とともに、数枚の写真を公開した。

【写真】14歳!?サランちゃん、母譲りの美貌とスタイル

写真のなかのサランちゃんは、東京ドームで開催されたBLACKPINKの公演でSHIHOとともに過ごす姿はもちろん、ステージ裏でジスと並んで立ったツーショットを残した。

ジスの隣に立ったサランちゃんは、照れくさそうな表情でファンの一面を露わにした。さらに、すらっとしたスタイルが目を引いた。現在14歳のサランちゃんは、すでに172cm近い身長で、モデルらしいスタイルの良さを見せている。

（写真＝サランちゃんInstagram）2枚目：左からサランちゃん、ジス、SHIHO

先立って、サランちゃんはSHIHOのYouTubeチャンネルを通じて、「BLACKPINKが東京ドームのコンサートに招待してくれた」という言葉に喜びを隠すことができなかった。

実際にBLACKPINKのファンであることを何度も明らかにしてきただけに、今回のコンサート観覧とジスとの対面は、特別な思い出として残ることになった。

